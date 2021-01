9 028 Mortos | 556 503 Pessoas Infetadas | 411 589 Doentes Recuperados

Portugal registou, esta segunda-feira, 6702 infetados e 167 mortos por Covid-19 em 24 horas.





Desde o início da pandemia, Portugal já registou 9 028 mortes e 556 503 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 135 886, mais 1 875 do que no domingo.





O

boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 5 165, mais 276 do que no domingo, das quais 664 em cuidados intensivos, ou seja, mais 17.



4 660 pessoas foram dadas como recuperadas, totalizando 411.589 desde março do ano passado.

Relativamente às 167 mortes registadas nas últimas 24 horas, 70 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 42 na região Norte, 38 na região Centro, 14 no Alentejo e três na região do Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 2.643 novas infeções, contabilizando-se até agora 186.706 casos e 3.244 mortes.

A região Norte registou mais 2.109 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e, desde o início da pandemia, contabilizou 258.317 casos de infeção e 3.760 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 1.217 casos, acumulando-se 74.568 infeções e 1.440 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 258 casos, totalizando 18.458 infeções e 414 mortos desde o início da epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 239 novos casos, somando 12.699 infeções e 122 mortos.

A Madeira registou 137 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 2.744 infeções e 26 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 99 novos casos nas últimas 24 horas, somando 3.011 infeções e 22 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 250.545 homens e 305.779 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 179 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 4.696 eram homens e 4.332 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de 9.028 mortes relacionadas com a covid-19, 6.082 atingiram pessoas com mais de 80 anos, 1.841 com idades entre os 80 e os 70 anos e 757 tinham entre os 60 e os 69 anos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.031.048 mortos resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.