928 Mortos | 24027 Pessoas infetadas | 1357 Doentes recuperados | 237571 Casos suspeitos

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 928, o que traduz uma subida de 25 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 903, anunciou a DGS esta segunda-feira, 27 de abril.O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,68% para 24.027, sendo que em termos absolutos a subida de casos foi de 163. Ontem tinham aumentado 2,02% para 23.864.O crescimento diário do número de mortos aumentou em termos absolutos (25 contra 23 ontem), sendo que a taxa de crescimento também aumentou (2,8% contra 2,6% ontem).Verifica-se uma forte descida na taxa de crescimento do número de infetados (0,68% contra 2,02% ontem). Em termos absolutos também baixou substancialmente (163 contra 472 ontem).O número de novos casos é o mais baixo desde 19 de março e a taxa de crescimento é a mais baixa de sempre. A variação deve contudo ser lida com cautela, pois habitualmente nas segundas-feiras os valores abrandam.

