Já possível efetuar o pedido de agendamento online para a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para utentes com idade igual ou superior a 18 anos, que tenham completado o esquema primário há 5 meses e não tenham tido infeção há menos de 5 meses, através do Portal Covid -19:Para os adultos vacinados com a Janssen há pelo menos 3 meses, além do autoagendamento, está agora disponível a modalidade Casa Aberta.