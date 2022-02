Açores retiram obrigatoriedade de teste à Covid-19 para eventos com menos de 500 pessoas

A apresentação de um teste negativo à Covid-19 para aceder a eventos e a discotecas com menos de 500 pessoas vai deixar de ser obrigatória, em todas as ilhas dos Açores, anunciou esta quinta-feira o Governo Regional.

Em conferência de imprensa, o secretário da Saúde, Clélio Meneses, anunciou ainda que quem tiver recebido a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 nos últimos 14 dias fica dispensado de apresentar um teste negativo para os eventos com lotação superior a 500 pessoas.

"Nas ilhas com transmissão comunitária, até agora, independentemente do certificado, a pessoa tinha de apresentar um teste para aceder a esses eventos. A partir de agora essa obrigatoriedade só ocorre nos eventos com mais de 500 pessoas", começou por dizer o governante aos jornalistas, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

E acrescentou: "mas mesmo no caso dessas ilhas, nesses eventos, se a pessoa tiver a dose de reforço há mais de 14 dias, não precisa de apresentar teste mesmo em eventos com mais de 500 pessoas".

O secretário da Saúde do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) referia-se ao acesso a "eventos culturais, desportivos, sociais, bares e estabelecimentos de diversão noturna com espaço de dança".

Segundo disse, São Miguel, Terceira, Faial, Pico e São Jorge estão em situação de transmissão comunitária.

"Esta é a grande alteração que foi aprovada e que liberta a obrigatoriedade da realização de teste para todos os eventos com menos de 500 pessoas, desde que se apresente certificado válido da vacinação", reforçou.

As restantes quatro ilhas, Graciosa, Santa Maria, Flores e Corvo encontram-se em situação de contingência.

"Nas ilhas sem transmissão comunitária, continua a ser obrigatório que para aceder a esses eventos e a esses espaços tenha de haver um certificado válido, de vacinação ou testagem. Se não tiver certificado válido, tem de apresentar um comprovativo da realização de teste", assinalou.

Clélio Meneses salientou que aqueles eventos continuarão limitados até "três quartos da lotação", mantendo-se a obrigatoriedade do uso da máscara em espaço interiores.

Nos casos em que for necessário a apresentação de teste, vão continuar a ser válidos testes PCR realizados com 72 horas de antecedência, enquanto os diagnósticos antigénio vão continuar a ter a validade de 24 horas.

O secretário da Saúde revelou também que os Açores vão acompanhar a medida nacional, dispensando os passageiros provenientes do estrangeiro de apresentarem um teste negativo à Covid-19.

"A partir de agora, seguindo as orientações da União Europeia e aquilo que foi determinado no Estado português, qualquer pessoa [do estrangeiro] que traga um certificado de vacinação, recuperação ou testagem não necessita de realizar qualquer teste", apontou.

Clélio Meneses especificou que os passageiros provenientes de outras zonas do território nacional vão continuar a ter a "obrigatoriedade" de apresentar o certificado digital aquando da entrada na região.

Os Açores diagnosticaram, nas últimas 24 horas, 1.130 novos casos de Covid-19 e 968 recuperações, havendo ainda a registar um óbito, segundo os dados do boletim de esta quinta-feira da Autoridade de Saúde.

No Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel, há 52 doentes internados (quatro em cuidados intensivos), 11 no Hospital de Santo Espírito da Terceira (dois em cuidados intensivos) e quatro no Hospital da Horta, no Faial (uma em cuidados intensivos).

O arquipélago tem atualmente 17.426 casos ativos, sendo 14.262 em São Miguel, 2.309 na Terceira, 211 no Faial, 184 no Pico, 179 em São Jorge, 150 na Graciosa, 96 em Santa Maria e 35 nas Flores.