Cerca de um milhão e meio de pessoas, com idades compreendidas entre os 50 e os 59 anos, vão ter direito à quarta dose de reforço da vacina contra a Covid-19.



A Comissão Técnica de Vacinação (CTV) concluiu que estes adultos têm benefício com o processo de imunização. Na prática, a administração da vacina nestas pessoas reduz a probabilidade de poderem vir a desenvolver doença grave, caso se infetem com o vírus SARS-CoV-2.









