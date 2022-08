Bruxelas assina contrato para UE ter até 250 milhões de doses de vacinas da Hipra contra a Covid-19

A Comissão Europeia assinou esta terça-feira um contrato com a farmacêutica espanhola Hipra para o rápido fornecimento à União Europeia (UE), no outono, até 250 milhões de doses de vacinas anticovid-19, quando este fármaco tiver aval do regulador comunitário.

Em comunicado, o executivo comunitário informa que a Autoridade de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias (HERA) da Comissão Europeia "assinou um contrato-quadro de contratação pública conjunta com a empresa Hipra para o fornecimento de uma vacina à base de proteína contra a covid-19".

Bruxelas refere, sem especificar, que 14 Estados-membros e países parceiros participam nesta contratação pública conjunta, "ao abrigo da qual podem adquirir até 250 milhões de doses" de vacinas.