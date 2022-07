A Direção-Geral da Saúde registou, entre os dias 12 e 18 deste mês, 35 945 infeções devido à Covid, 107 mortes associadas e uma diminuição dos internamentos, aponta o relatório da Situação Epidemiológica esta sexta-feira divulgado. Em relação à semana anterior foram registados menos 12 898 casos de infeção e uma redução de 28 mortes. Quanto à ocupação hospitalar, na segunda-feira estavam internadas 1029 pessoas, menos 111 do que no mesmo dia da semana anterior. Os Cuidados Intensivos registavam 49 doentes, menos oito.









Acrescenta o relatório que a epidemia mantém uma incidência muito elevada, embora com tendência decrescente. De acordo com a DGS, a incidência a sete dias estava, segunda-feira, nos 349 casos por 100 mil habitantes, registando-se uma diminuição de 26% em relação à semana anterior. O índice de transmissibilidade (Rt) desceu para os 0,81.

A faixa etária entre os 40 e os 49 anos foi a que apresentou maior número de casos (5872), seguindo-se a dos 50 aos 59 anos (5637). As crianças até aos 9 anos foram o grupo com menos infeções (1472). Em sete dias morreram 74 pessoas com mais de 80 anos, 24 entre os 70 e 79 anos, quatro entre os 60 e 69 anos, quatro entre os 50 e 59 anos e uma entre os 40 e 49 anos. Quanto à vacinação, 93% da população tem a imunidade completa.