Esteve infetado e ainda tem sintomas? Pode estar a sofrer de Covid Prolongada

Embora a grande maioria dos infetados com Covid-19 apresente sintomas leves e melhore rapidamente, há casos em que algumas sequelas se mantêm a longo prazo ou aparecem após a infeção original.



Cerca de 25% a 30% das pessoas que tiveram Covid-19 mantêm sintomas durante mais de oito meses após a recuperação. Cansaço extremo, falta de ar, palpitações cardíacas, dor ou aperto no peito, problemas com memória e concentração, alterações de sabor e cheiro e/ou dor nas articulações são algumas das queixas mais comuns.

Há relatos mais raros de pessoas que chegam a sentir alucinações, alterações de audição e visão, perda de memória de curto prazo, problemas de fala e linguagem e problemas gastrointestinais e da bexiga.

A gravidade dos sintomas pode variar e, por isso, é importante consultar um médico sempre que estes se tornem incapacitantes.



O que causa a Covid prolongada?



"Cheira tudo a sabão industrial": Bombeiro que venceu Covid-19 há cinco meses continua com sequelas Leia também Ainda não se sabe ao certo porque é que algumas pessoas desenvolvem Covid prolongada, e outras não.

O sistema imunológico de algumas pessoas pode ficar sobrecarregado, e atacar não apenas o vírus, mas os próprios tecidos. Além disso, o facto de o

Os investigadores do hospital universitário de Zurique descobriram uma "assinatura de anticorpos" que pode ajudar a identificar pacientes com maior risco de desenvolver Covid prolongada. A pesquisa foi publicada na Nature Communications

Sim, de acordo com um estudo do

King's College London

tomar duas doses da vacina contra a Covid-19 reduz para metade o risco de desenvolver Covid longa em adultos que são infectados.









O que posso fazer para amenizar os sintomas?



Fadiga ou falta de ar

Planeie o que vai fazer e não se esforce demasiado.

Escolha a melhor hora do dia para fazer certas atividades com base nos seus níveis de energia.

Descansos curtos frequentes são melhores do que alguns mais longos. Evite ficar exausto.

Não pare de fazer coisas. Se parar de usar os músculos, eles ficarão mais fracos, o que pode causar mais fadiga ao tentar usá-los.

Aumente gradualmente a quantidade de exercício que faz. Faça caminhadas curtas ou exercícios simples de força e vá aumentando a partir daí.

Exercícios de flexibilidade (como alongamentos e/ou ioga ) e exercícios de força (como subir escadas, levantar pesos e trabalhar com faixas de resistência) podem ser úteis.

Faça anotações

Tente reduzir as distrações.

Tente treinar a memória com alguns exercícios diários

próprio vírus entrar no organismo e danificar as nossas células pode explicar alguns sintomas como perda de olfato e paladar, enquanto danos aos vasos sanguíneos podem, por exemplo, contribuir para problemas cardíacos e pulmonares.

Em caso de dúvida, contacte a Saúde24 (80824 24 24) ou para o 112, no caso de emergência, como dor súbita no peito, falta de ar ou se achar que pode estar a ter um ataque cardíaco ou derrame.