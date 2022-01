Maiores de 50 anos já podem receber reforço da vacina Covid-19 em modalidade 'Casa Aberta'

Os cidadãos, com mais de 50 anos, já se podem vacinar com a dose de reforço da vacina Covid-19 em regime de "Casa Aberta".Esta modalidade também está disponível para "pessoas com 30 ou mais anos que foram vacinadas com a vacina da Janssen há 90 ou mais dias", revelou a DGS em comunicado.Os grupos prioritários, como os profissionais das forças de segurança, a comunidade Universitária e pessoas com comorbilidades, também se podem vacinar em "Casa Aberta".Para se vacinar no regime "Casa Aberta" deverá solicitar uma senha no dia que pretende ser vacinado, no portal da DSG.