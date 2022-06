OMS diz que teoria sobre origem da Covid-19 em laboratório deve ser investigada

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou uma investigação aprofundada sobre a hipótese de a Covid-19 ter tido origem num acidente de laboratório, um ano depois de ter considerado a possibilidade "extremamente improvável".

Esta postura denota uma possível revisão da avaliação inicial da agência da ONU sobre as origens da pandemia e ocorre depois de críticos terem acusado a OMS de ter descartado com demasiada rapidez, ou subestimado, a teoria de que o vírus pode ter tido origem no Instituto de Virologia de Wuhan, a cidade no centro da China onde os primeiros casos de Covid-19 foram diagnosticados, em finais de 2019.

A OMS concluiu, no ano passado, que aquela hipótese era "extremamente improvável".