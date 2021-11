O recente relatório da DGS dá conta de uma tendência crescente do número de novos casos de infeção por Covid-19, por 100 000 habitantes. Nos últimos 14 dias, registaram-se 138 casos, sendo que nenhuma região apresentou uma incidência superior ao limiar de 240 casos em 14 dias por 100 mil habitantes.

Ainda com tendência crescente, no grupo etário com idade superior ou igual a 65 anos, o número de novos casos de infeção de Covid-19 por 100 000 habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 103 casos.