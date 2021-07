Portugal já administrou dez milhões de doses de vacinas contra a Covid-19

Portugal já ultrapassou a marca 10 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 administradas à população, das quais cerca de 6 milhões correspondem a primeiras doses e cerca de 4 milhões a pessoas com o esquema vacinal completo, anuncia o Ministério da Saúde esta quinta-feira, em comunicado.

Segundo os responsáveis, cerca de 95% da população com mais de 50 anos residente no continente já tem uma dose da vacina administrada e 85% tem a vacinação completa. Segundo os dados do Ministério "da população adulta residente no continente, 74% já tem uma dose da vacina e 55% tem o esquema vacinal completo".

O Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, sublinha o esforço conjunto que tem sido desenvolvido para se conseguir atingir esta meta: "Agradecemos a todos os envolvidos neste processo de vacinação - profissionais de saúde, entidades da saúde, das forças armadas, das forças de segurança, e poder local, entre tantos outros - o enorme espírito de compromisso e de diálogo que tem sido demonstrado para que o nosso objetivo principal, traçado desde o início, continue a ser atingido: que cada vacina, entregue em Portugal, chegue, o mais depressa possível, às pessoas".