Primeiro-ministro destaca "eliminação praticamente total" das restrições contra a Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, destacou esta quarta-feira a "eliminação praticamente total" das medidas restritivas relacionadas com a Covid-19, apontando que essas restrições permitiram ao país "libertar-se do risco da contaminação" com SARS-CoV-2.

"As decisões ontem [quinta-feira] tomadas no Conselho de Ministros preveem a eliminação praticamente total das medidas que ainda existem e fixou também o momento em que as poucas que vão subsistir irão desaparecer", afirmou António Costa, falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas.

Em declarações à imprensa no final de uma cimeira da União Europeia com a União Africana e um dia após um encontro informal de líderes europeus sobre a crise ucraniana, o chefe de Governo português vincou: "Estas restrições têm sido uma forma de nos libertarmos do risco da contaminação e da pandemia".