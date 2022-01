PS Madeira diz que vacinação contra Covid-19 em crianças tem sido "um falhanço" na região

O processo de vacinação de crianças na Madeira contra a covid-19 está a revelar-se "um falhanço", porque faltou uma ação pedagógica para convencer os pais, afirmou esta segunda-feira o PS.

"A vacinação de crianças está a ser um falhanço na Madeira em comparação com outras regiões do país", declarou o deputado socialista Miguel Iglésias no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira, no Funchal.

No entender do parlamentar, neste processo "está a faltar uma coisa básica: um debate e ação pedagógica, com transmissão de factos e argumentos científicos para convencer os pais", porque as crianças "não vão ser vacinadas por decreto ou ordens".

A Madeira iniciou em 14 de dezembro o processo de vacinação de crianças entre os cinco e os 11 anos contra a covid-19, mas a adesão não tem sido expressiva.

Em 26 de dezembro, o secretário da Saúde do Governo Regional considerou "inaceitável" que, de um universo a inocular de 14.715 utentes, apenas 1.190 crianças tivessem sido vacinadas até então.

O 'contador ao minuto' da vacinação da Madeira indica que, no total, foram administradas mais de 468 mil vacinas contra a covid-19 nesta região. Segundo os dados avançados pelo presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, 86% da população tem a vacinação completa.

Na sua intervenção no período de antes da ordem do dia, o deputado Miguel Iglésias também indicou que "a Madeira está na cauda do país no aumento das dependências e caridade", destacando vários indicadores divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística que revelam que esta região tem os mais elevados valores em termos de risco de pobreza.

O parlamentar enunciou as várias medidas preconizadas pelo PS a nível nacional que também beneficiam o Orçamento da Região Autónoma da Madeira, como o aumento do salário mínimo nacional para os 705 euros.

O objetivo do partido, lembrou, é que esta renumeração atinja os 900 euros em 2026, o que representa "um aumento de quase 400 euros em menos de 10 anos".

"Entre 2011 e 2014, na governação de Pedro Passos Coelho [PSD/CDS] não houve qualquer acréscimo", referiu, sublinhando que, "em 2014, o último ano de governação PSD/CDS, o salário mínimo era de 485 euros".

Entre as medidas de Governo da República que beneficiaram a Madeira nos últimos anos enunciou a atribuição de 17 milhões de euros dos jogos da Santa Casa, os 300 milhões gastos com o subsídio social de mobilidade desde 2015 e a aprovação do financiamento à construção do novo hospital da região, que foi considerado um projeto de interesse comum.