'Stealth Ómicron': Tudo o que se sabe sobre a nova subvariante que está a ganhar terreno na Europa

'Stealth Ómicron'

movimento silencioso ou cauteloso, deve-se ao facto de a composição genética desta nova subvariante poder dificultar a sua detecção nos testes PCR.A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que a variante Ómicron, também conhecida como B.1.1.529, possui três subvariantes principais: BA.1, BA.2 e BA.3. No dia 23 de dezembro, a OMS relatou que mais de 99% dos casos sequenciados eram BA.1. O aumento de BA.2 na Dinamarca e noutros lugares do mundo sugere agora que apossa competir com a BA.1.Enquanto no Reino Unido apenas foram identificadas 53 amostras desta nova subvariante até ao dia 10 de janeiro, na Dinamarca a BA.2 representa quase metade (45%) dos casos de Covid-19, de acordo com o SSI.