Surto em obra no Algarve provoca 10 infetados por coronavírus

Um surto numa obra na Galé, no Algarve, provocou já 10 funcionários infetados com a Covid-19.Há uma semana um funcionário vindo de Lisboa começou a ter os sintomas do novo coronavírus e testou positivo para a doença. Na sequência deste caso 400 funcionários realizaram o teste para a Covid-19 e até ao momento apenas 10 dos funcionários deram positivo.Os funcionários infetados regressaram à sua área de residência para cumprir isolamento e a construção da obra já retomou o funcionamento.Nas últimas semanas registaram-se vários surtos em diferentes obras na regiões do Algarve.