ÚLTIMOS DADOS | 0 Morto | 430 Infetados | 53 Doentes em UCI | 19% Vacinados

Há mais 430 infetados em 24 horas num dia sem registo de mortos por coronavírus. De acordo com o boletim enviado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), 217 dos infetados são da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 132 do Porto, 20 da zona Centro, 16 do Alentejo e 11 do Algarve.Há mais 13 pessoas internadas, totalizando 267. Há neste momento 53 pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais ujma que ontem. Esta sexta-feira, houve mais 300 recuperados da doença e há mais 232 pessoas em vigilância.Gráficos