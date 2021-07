Há mais um morto e 2170 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o relatório da DGS situação epidemiológica do Pais, emitido esta terça-feira



Segundo os dados divulgados esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), dos infetados, 1151 são na Região de Lisboa e Vale do Tejo (53%), 637 na Região Norte, 166 no Centro, 145 no Algarve e 52 na zona do Alentejo.









Relativamente ao dia anterior, mantém-se o número de pessoas internadas em enfermarias, nm total de 613. Dessas, 133 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos (menos três do que ontem).









O relatório da DGS dá ainda conta de 2510 pessoas recuperadas da doença e mais 4580 em contactos de vigilância.



O arquipélago dos Açores registou mais 9 infetados com a doença, já o da Madeira conta com mais 10.