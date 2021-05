ÚLTIMOS DADOS | 1 Morto | 241 Infetados | 58 Doentes em UCI | 14% Vacinados

Portugal registou um morto e 241 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o relatório da DGS emitido esta segunda-feira.Estão esta segunda-feira internados em cuidados intensivos 57 doentes, menos um do que no dia anterior.Já no que se refere aos internamentos em enfermaria, os dados oficiais indicam que estão internados 239 doentes, mais 19 do que no sábado.Desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 845 224 casos confirmados e 17 017 óbitos.Há 22 468 casos ativos, menos 47 em relação a domingo, e o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou em 109, totalizando agora 19 588.