ÚLTIMOS DADOS | 1 Morto | 598 Infetados | 52 Doentes em UCI | 16% Vacinados

Já são conhecidos os mais recentes dados da pandemia. Portugal registou nas últimas 24 horas mais uma vítima mortal e 598 novos casos de Covid-19.





No total, o País contabiliza 17 023 mortos e 847604 infetados desde o início da pandemia.



Nas últimas horas 515 pessoas recuperaram da doença, num total de 808047.





A Região de Lisboa e Vale do Tejo é a zona com mais casos nas últimas 24 horas: mais 295 infetados. Segue-se a Região do Norte com mais 171 casos, o Centro com mais 54, o Algarve com mais 33 e o Alentejo com mais 15. A Região Autónoma da Madeira e dos Açores registaram mais sete e 23 casos, respetivamente.



O óbito contabilizado esta sexta-feira foi registado na Região de Lisboa e Vale do Tejo.



Atualmente, estão ativos 22534 casos, mais 82 em relação a ontem.