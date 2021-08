ÚLTIMOS DADOS | 10 Mortos | 1982 Infetados | 184 Doentes em UCI | 57% Vacinados

De acordo com o boletim epidemiológico deste domingo, o País registou até ao momento 17467 óbitos e 986967 casos confirmados da doença.





Portugal registou nas últimas 24 horas mais 10 mortos e 1982 novos casos de Covid-19.De acordo com o boletim epidemiológico deste domingo, o País registou até ao momento 17467 óbitos e 986967 casos confirmados da doença.



Nas últimas 24 horas mais 1057 recuperaram da doença, num total de 924567 desde o início da pandemia.



A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) contabiliza mais 742 infeções; segue-se a Região Norte com mais 651; o Centro com mais 214; o Algarve com mais 224 e o Alentejo com mais 95.



Seis das vítimas mortais foram registadas em LVT; três no Centro e uma no Norte.