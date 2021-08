O número de doentes internados voltou a descer, com menos 7 pessoas internadas em enfermaria (num total de 688), mas subiu em dois o número de doentes com Covid-19 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI): são agora 141.



Há mais 12 mortos e 2554 novos infetados com Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas.O número de doentes internados voltou a descer, com menos 7 pessoas internadas em enfermaria (num total de 688), mas subiu em dois o número de doentes com Covid-19 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI): são agora 141.





O número de doentes recuperados subiu para 949 703, mais 2238 que os registados na quarta-feira.



Lisboa registou o maior número de óbitos nas últimas 24 horas, com seis, seguindo-se o Norte, com quatro mortes, e o Algarve e Açores, com cada uma destas regiões a registar uma morte por Covid-19.