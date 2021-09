ÚLTIMOS DADOS | 14 Mortos | 1565 Infetados | 131 Doentes em UCI | 73% Vacinados

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 14 mortos e 1565 novos casos de Covid-19.

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS), o País contabiliza desde o início da pandemia 1039492 infetados e 17757 óbitos.

Há mais quatro pessoas internadas em enfermarias (681 no total), mas menos cinco doentes em unidades de cuidados intensivos (131, ao todo).

Nas últimas 24 horas mais 2365 pessoas recuperaram da doença, num total de 978462 recuperados.



A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 572 infeções, seguindo-se a região Norte com mais 495, a região Centro com mais 205, o Alentejo com mais 74 e o Algarve com mais 168.



As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores registaram mais 35 e 16 casos, respetivamente.



Em atualização