Registaram-se 14 mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas e mais 2370 casos de infeção, de acordo com o boletim Direção Geral da Saúde (DGS).









Os internamento voltaram a subir com 675 doentes internados, mais 5 do que no dia anterior. Já em UCI há menos 6 pessoas, num total de 144 internados.





Há hoje 967 662 pessoas recuperadas da doença, mais 2 338 do que na quinta-feira.

O Rt encontra-se nos 0,99.Em atualização