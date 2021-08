ÚLTIMOS DADOS | 17 Mortos | 2621 Infetados | 186 Doentes em UCI | 57% Vacinados

Há mais 17 mortos e 2621 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal. De acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde, nove pessoas morreram vítimas da doença na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT); quatro na Região Norte; duas no Alentejo; uma no Centro e uma no Algarve.Dos infetados, 1075 concentram-se em LVT, 878 no Norte, 216 no Centro, 215 no Algarve, 127 no Alentejo, 73 nos Açores e 37 na Madeira.Relativamente ao número de pessoas internadas, há menos 28, num total de 838. No que toca ao número de pessoas hospitalizadas em Unidades de Cuidados Intensivos, há menos oito, num total de 186.Segundo os dados revelados, há ainda mais 3232 pessoas recuperadas da doença e menos 4019 contactos em vigilância.