ÚLTIMOS DADOS | 19 Mortos | 2076 Infetados | 204 Doentes em UCI | 52% Vacinados

Há mais 19 mortos e 2076 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal.



De acordo com o boletim da DGS desta terça-feira, 10 dos óbitos registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), cinco na Região Norte, dois no Centro, um no Alentejo, um no Algarve e um na Madeira.



Relativamente ao número de infetados, há mais 799 infetados em em LVT, 720 no Norte, 274 no Centro, 121 no Alentejo, 120 no Algarve, 23 na Madeira e 19 nos Açores.



Relativamente aos internamentos, há menos 23 pessoas hospitalizadas, num total de 945. Há mais uma pessoa internada em Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 204.



Há ainda menos 1804 contactos em vigilância e mais 4368 recuperados.



Gráficos

<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/6624912"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>



<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/6624948"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

