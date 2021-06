ÚLTIMOS DADOS | 2 Mortos | 388 Infetados | 59 Doentes em UCI | 22% Vacinados

Nas últimas 24 horas morreram duas pessoas e há 388 novos infetados por Covid-19.







O número de doentes internados com Covid-19 registou um aumento com mais 26 camas de enfermaria ocupadas e mais sete em cuidados intensivos.







812 174 pessoas já recuperaram da doença, mais 277 que as registadas no domingo.



O R(t) situa-se agora no 1,07 (nacional) e a incidência em 72,2 casos por 100 mil habitantes.