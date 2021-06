ÚLTIMOS DADOS | 3 Mortos | 769 Infetados | 52 Doentes em UCI | 19% Vacinados

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o País contabiliza desde o início da pandemia 17029 vítimas mortais e 851031 casos confirmados da doença.





Portugal regista esta quinta-feira mais três mortos e 769 novos casos de Covid-19.De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o País contabiliza desde o início da pandemia 17029 vítimas mortais e 851031 casos confirmados da doença.



A Região de Lisboa e Vale do Tejo lidera no número de novos casos: 385 em 24 horas. Segue-se a Região Norte, com mais 240 casos; o Centro com mais 54; o Alentejo com mais 12 e o Algarve com mais 36. As Regiões Autónomas da Madeira e dos açores contabilizam mais 12 e 30 infetados, respetivamente.





Dois dos óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo e o terceiro na região Centro.Mais 388 pessoas recuperaram da doença, num total de 810659 recuperados.