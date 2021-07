ÚLTIMOS DADOS | 5 Mortos | 3677 Infetados | 173 Doentes em UCI | 42% Vacinados

O número de doentes internados subiu para 780, mais dois que os registados esta sexta-feira. Nas Unidades de Cuidados Intensivos há mais duas pessoas, num total de 173 doentes.





A região de Lisboa e Vale do Tejo volta a registar o maior número de novos infetados, com 1.581 casos. Norte é a segunda região com mais novos casos, 1.182 nas últimas 24 horas, seguido do Centro com 319 casos, Algarve com 407 e Alentejo com 104 infetados.

O número de doentes recuperados subiu para 860.449, mais 3.341 que sexta-feira.







Portugal regista este sábado mais cinco mortos e 3.677 infetados com Covid-19, segundo os novos dados divulgados pela Direção Geral da Saúde.O número de infeções no País é de 927.424 desde o início da pandemia. Este sábado, são mais 331 casos ativos, totalizando 49.776 doentes.