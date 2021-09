ÚLTIMOS DADOS | 5 Mortos | 885 Infetados | 75 Doentes em UCI | 83% Vacinados

Nas últimas 24 horas foram registadas mais cinco vítimas mortais por Covid-19 em Portugal. Há mais 885 infetados pelo novo coronavírus.O número de doentes internados desceu esta quarta-feira para 412, menos 14 que ontem. Desceu também o número de internados com Covid-19 em UCI: são agora 75, menos três do que no dia anterior.

A região de Lisboa e Vale do Tejo conta com o maior número de novos infetados, mais 330 que ontem. No Norte foram registadas 258 novas infeções.

O número de casos ativos desceu para 32 166, menos 103 que ontem. O número de doentes recuperados subiu para 1 014 772, mais 983 que na quarta-feira.A incidência por Covid-19 situa-se esta quinta-feira nos 137,4 casos por 100 mil habitantes. O R(t) está nos 0,82.