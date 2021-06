ÚLTIMOS DADOS | 6 Mortos | 1020 Infetados | 101 Doentes em UCI | 25% Vacinados

O País contabiliza 17 074 óbitos e 866 826 casos confirmados desde o início da pandemia.

Há 450 doentes internados em enfermarias, mais 7 do que no dia anterior. O número de internados em unidades de cuidados intensivos aumentou em 4 para um total de 101.









Em relação à distribuição de casos, 648 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo; 121 na região Norte; 70no Algarve, 101 no Centro e 32 no Alentejo.



As seis vítimas mortais das últimas 24 horas foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.





Portugal regista mais seis mortes associadas à Covid-19 e 1020 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde.Registam-se menos 279 casos ativos, totalizando 28 378.Há 821 374 recuperados, mais 1 293 do que na segunda-feira.