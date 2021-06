ÚLTIMOS DADOS | 6 Mortos | 1350 Infetados | 83 Doentes em UCI | 25% Vacinados

Portugal regista mais seis mortes associadas à Covid-19 e 1350 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da DGS.

De acordo com o relatório epidemiológico desta quarta-feira, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada, concentrando 928 dos 1350 casos registados.817 092 pessoas já recuperaram da doença, mais 589 que as registadas na segunda-feira.Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 755 casos, para um total de 26 248.