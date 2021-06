Nas últimas 24 horas há registo de mais seis mortos mas há mais 910 novos infetados por Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais novos casos confirmados, concentrando 557 dos 910 registados no período em análise, ou seja, 61% dos novos infetados.