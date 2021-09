ÚLTIMOS DADOS | 7 Mortos | 1323 Infetados | 118 Doentes em UCI | 78% Vacinados

Morreram sete pessoas nas últimas 24 horas vítimas da Covid-19. Foram ainda registados mais 1323 novos casos de infeção pelo vírus.



Há menos 28 pessoas internadas com Covid-19 e menos nove doentes em Cuidados Intensivos. No total estão 569 pessoas em enfermaria e 118 em UCI, devido à Covid-19.



A região com maior número de novos casos foi o Norte do País com 478 novas infeções. Em LIsboa e Vale do Tejo registaram-se 408 infetados e na região Centro 169. Há mais 86 pessoas infetadas no Alentejo e 143 no Algarve.