ÚLTIMOS DADOS | 8 Mortos | 1855 Infetados | 181 Doentes em UCI | 42% Vacinados

Morreram oito pessoas e registaram-se mais 1855 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, de acordo com os dados da Direção Geral da Saúde (DGS).Segundo o mais recente relatório da situação epidemiológica, o País contabiliza 17 215 óbitos e 932 540 casos confirmados desde o início da pandemia.Há 851 doentes internados em enfermarias, mais 46 que nas últimas 24 horas. O número de internados em unidades de cuidados intensivos é de 181, mais 5 que no sábado.