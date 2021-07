ÚLTIMOS DADOS | 8 Mortos | 3285 Infetados | 130 Doentes em UCI | 36% Vacinados

Há mais oito mortos e 3285 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o relatório da DGS situação epidemiológica do Pais, emitido esta quarta-feira



Segundo os dados divulgados esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), dos infetados, 1717 são na Região de Lisboa e Vale do Tejo (52%), 821 na Região Norte, 290 no Centro, 321 no Algarve e 75 na zona do Alentejo.









Relativamente ao dia anterior, há menos 10 pessoas internadas em enfermarias, num total de 603. Dessas, 130 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos (menos três do que ontem).









O relatório da DGS dá ainda conta de 1507 pessoas recuperadas da doença e mais 3033 em contactos de vigilância.



O arquipélago dos Açores registou mais 37 infetados com a doença, já o da Madeira conta com mais 24.



A incídência de novos casos de Covid-19 subiu para os 247,3 casos por 100 mil habitantes a nivel nacional, sendo que ultrapassou o limite da matriz de risco (240 casos por 100 mil habitantes), e levou a que a DGS apresentasse uma 'nova' matriz de risco, com a incidência de novos casos maius alargada (até aos 480 casos por 100 mil habitantes)



O indíce de transmissibilidade R(t) subiu a nível nacional e encontra-se agora em 1,20.