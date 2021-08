ÚLTIMOS DADOS | 9 Mortos | 1190 Infetados | 203 Doentes em UCI | 52% Vacinados

Há mais nove mortos e 1190 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal. De acordo com o boletim da DGS, os óbitos registaram-se no Norte (4); em Lisboa e Vale do Tejo (3), no Centro (1) e na Madeira (1).



No que diz respeito aos infetados, a Região de Lisboa e Vale do Tejo registou mais 444 infetados, o Norte 420, o Centro 83, o Algarve 27. Nas Ilhas, os Açores registaram mais 50 infetados, enquanto a região da Madeira tem mais 26 infetados nas últimas 24 horas.



Relativamente aos internamentos, há mais 45 pessoas hospitalizadas, totalizando 968. Há ainda mais três internados em Unidades de Cuidados Intensivos, ultrapassando os 200 (203).



Há menos 1538 pessoas em vigilância e mais 1448 recuperados da doença viral.



Gráficos

<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/6624948"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>



<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/6624912"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

