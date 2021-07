Relativamente às mortes, há a registar nove óbitos, atirando o total de mortes pela doença para 17 182.



Portugal ultrapassou esta quarta-feira as barreira dos 4 mil infetados (4153) com Covid-19 em 24 horas, elevando o total de infeções no País para 916 559. Desde dia 10 de fevereiro que o País não registava um valor tão elevado de novos casos diários.Relativamente às mortes, há a registar nove óbitos, atirando o total de mortes pela doença para 17 182.

O número de doentes internados desceu para 734, menos oito que os registados esta terça-feira-feira. Nas Unidades de Cuidados Intensivos há mais 10 pessoas, num total de 171 doentes.





A região de Lisboa e Vale do Tejo volta a registar o maior número de novos infetados, com 1928 casos. Norte é a segunda região com mais novos casos, 1305 nas últimas 24 horas, seguido do Algarve com 441 casos, Centro com 316 e por fim Alentejo com 102 infetados.



O número de doentes recuperados subiu para 852 269, mais 2235 que terça-feira. Há mais 1909 casos ativos da doença.



A taxa de incidência situa-se nos 336,3 casos por 10 mil habitantes e o R(t) é de 1,14 a nível nacional.



