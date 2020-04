Daniel Miranda é médico e está infetado: “Falta-me um teste negativo”

Daniel Miranda é médico e estava a trabalhar no Hospital de Braga, na primeira linha da batalha contra a Covid-19, quando começou a sentir os primeiros sintomas da doença. Tosse, febre, perda de olfato. Diz que pensou o mesmo que qualquer pessoa pensaria. "Será que tenho mesmo a doença? E qual será o grau de gravidade?", foram as primeiras perguntas que se fez. "O quadro era ligeiro e os sintomas nunca se agravaram", lembra.



Ainda em isolamento, diz que já se sente recuperado. "Neste momento estou assintomático. Estou a ser acompanhado, tenho realizado testes e estou a aguardar um teste negativo para ter alta do confinamento."

O que custa, mesmo, é estar longe da mulher, que está grávida. "A minha mulher afastou-se, voluntariamente, para evitar a infeção", revela, acrescentando que têm matado saudades com recurso às novas tecnologias. "Mas não é a mesma coisa", admite. "Já passou quase um mês e é realmente complicado."

Daniel Miranda diz que também lhe custa estar longe dos colegas, que estão a trabalhar afincadamente para manter sob controlo uma epidemia que surgiu do nada e mudou tudo.



"Para um médico é sempre difícil estar longe dos doentes que tanto precisam de nós. Mas tenho a satisfação de saber que o meu sacrifício, que o sacrifício de todos os portugueses, está a surtir o efeito desejado e que o nosso SNS está com capacidade de dar resposta aos casos de Covid-19", afirma. Mas aconselha prudência na "reabertura" do País. "Atenção que isto ainda não acabou", avisa.





