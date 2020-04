"É giro falar com os colegas no PC": Erik e Isabel, mãe e filho, na escola virtual

Isabel Ventura é mãe de Erik, de nove anos, que terça-feira teve pela primeira vez aulas por videochamada."Correu bem e ele está a gostar muito. Ele estava muito saturado de estar em casa, sem ver os coleguinhas e sem aprender as matérias que estavam para ser lecionadas", conta igualmente entusiasmada a mãe."Eles têm as aula por videochamada através de uma plataforma que é o Zoom. Depois passam para uma outra plataforma, que é a Escola Virtual, onde fazem os exercícios", relata.As aulas em casa começam às 9h00, cumprindo um horário que o professor forneceu, sendo "muito semelhante àquele que tinham na escola".Cada professor tem a sua própria sala de aula virtual, na qual os alunos entram com um ‘id’ fornecido também pela escola, por email, para que todos possam comparecer à chamada.Já Erik pode achar as matérias muito interessantes nesta nova forma de aprender, mas "o mais giro mesmo é falar com os amigos através do computador". Para conversar usa um chat’, associado à mesma plataforma.As aulas virtuais do terceiro período vão, sempre que possível, decorrer com a vigilância e o apoio de Isabel, a mãe, que é médica e por isso tem que continuar a sair de casa para trabalhar."Mas o Erik sabe que na altura da escola tem que se focar, mesmo sendo mais difícil do que quando está presencialmente nas aulas. Mas ele é muito despachado e organiza-se bem. O Erik sabe que nesta altura todos temos de fazer um esforço adicional", conta.