“INEM fez-me o teste em casa”: Hugo Martins está em teletrabalho

Hugo Martins, arte-finalista, esteve em contacto com uma colega de trabalho que está infetada com o novo coronavírus. "Como estava com uma faringite e alguma tosse, contactei a Linha de Saúde 24, a 14 de março, mais tarde tive novo contacto a informar que os médicos achavam pertinente realizar o teste, e no dia seguinte uma equipa do INEM foi a minha casa. O técnico antes de entrar em casa equipou-se em segurança, recolheu a amostra e ao sair efetuou os procedimentos que constavam num guião das autoridades de Saúde", explica ao Correio da Manhã.

Dois dias depois soube que o resultado era negativo. Ainda assim, continua de quarentena em casa e em teletrabalho - com a mulher e os filhos de um e três anos - para prevenir um hipotético falso negativo, no caso de o teste ter sido feito cedo demais. "No meio deste ‘tsunami’ a minha filha comemorou o seu primeiro aniversário apenas com nós os quatro cá em casa, mas cantámos os parabéns em conjunto com alguns familiares e amigos através de videochamada", relata Hugo Martins, que vive no concelho de Loures.

Alguns hábitos tiveram de mudar devido ao isolamento e indo ao encontro das indicações das autoridades- " o padeiro deixa-nos o pão em cima do muro e não fazemos o pagamento agora. E a nossa família traz-nos algumas compras de que necessitamos, levantamos o portão da garagem, deixam os sacos e algumas horas depois vamos lá buscá-los. Tenho esperança de que com o comportamento responsável de todos vamos controlar esta pandemia!", afirma.