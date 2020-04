Português a viver no Brasil revela que “o país está dividido em dois”

José Manuel Rasteiro, português a viver no Brasil, revela que aquele é um país dividido e que a origem social e económica das pessoas faz toda a diferença."Há uma parte do Brasil que apoia Bolsonaro, e outra que está contra. Mas a parte que o apoia é barulhenta, porque é a parte mais rica", afirma à CMTV."Quando se diz que esta doença é transversal a todas as classes sociais, isso até pode ser verdade na Europa, mas no Brasil está longe de o ser", acrescenta, dando o caso, específico, de dois bairros de São Paulo: a Brasilândia, terra de gente pobre, e o Morumbi, onde vivem as elites."No Morumbi há 297 infetados e sete mortes, e em Brasilândia há 89 infetados e 54 mortes. Não há como aceder ao Sistema Nacional de Saúde", conclui José M. Rasteiro.