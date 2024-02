A canção que irá representar Espanha no festival Eurovisão 2024, ‘Zorra’, do duo Nebulossa, está a dividir os espanhóis e a acrescentar mais uma polémica ao concurso, depois de alguns países terem pedido a exclusão de Israel e do Luxemburgo, que esteve 31 anos afastado da competição e ter reaparecido com uma candidata filha de mãe israelita.









Ver comentários