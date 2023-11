Em apenas uma semana, mais de 120 mil fãs de 204 países, estados e territórios fizeram ‘upload’ das suas vozes para a canção ‘One World’, que fará parte do novo álbum dos Coldplay, ‘Moon Music’. Até à próxima segunda-feira é possível submeter a participação através de oneworld.coldplay.com.





Todas as vozes farão parte da música, com a possibilidade de os fãs pedirem crédito num ‘booklet’ (brochura) digital, que será lançado juntamente com a canção. No início da semana, a ‘Music Of The Spheres World Tour’ anunciou datas para espetáculos na Ásia e Austrália.