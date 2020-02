‘1917’ domina prémios BAFTA

O filme ‘1917’, realizado por Sam Mendes e inspirado na vida do avô madeirense veterano na Primeira Guerra Mundial, foi o grande vencedor dos British Academy Film Awards (BAFTA), os ‘Óscares ingleses’, que foram entregues no domingo em Londres.A película venceu sete das nove nomeações, incluindo melhor filme e melhor realização. Um bom presságio para os Óscares, que são entregues no domingo.A grande derrota da noite foi ‘O Irlandês’, de Martin Scorsese, que não conseguiu qualquer distinção, apesar de estar nomeado para dez categorias.‘Joker’ venceu três prémios, entre eles o de melhor ator, o que representa mais um reconhecimento para Joaquin Phoenix. Este aproveitou o seu momento em palco para criticar o facto de este ano apenas existirem atores brancos nomeados. Phoenix disse sentir-se "envergonhado" e alertou para o "racismo sistémico"."Sinto-me em conflito porque tantos colegas meus que merecem [prémios] não têm este privilégio. Sinto que enviamos uma mensagem muito clara às pessoas de cor de que não são bem-vindas aqui", afirmou o ator. Já Scarlett Johansson criticou o facto de não existirem mulheres nomeadas na categoria de realização.n