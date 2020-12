‘1917’ e ‘Listen’ foram os filmes mais vistos em Portugal

Este foi um ano atípico para o cinema mundial, com os estúdios a serem obrigados a adiar estreias e a remeterem outras para os serviços de streaming. Só em Portugal, as salas perderam mais de 90% das suas receitas durante os meses de confinamento.De acordo com os números divulgados pelo ICA - Instituto do Cinema e do Audivisual (até 16 de dezembro)-, ‘1917’ foi o filme mais visto do ano. A película assinada pelo realizador Sam Mendes, e vencedora de três Óscares, estreou em Portugal a 23 de janeiro e rendeu mais de 1,8 milhões de euros em receitas de bilheteira. ‘Bad Boys Para Sempre’ e ‘Birds of Prey (e a Fantabulástica Emancipação De Uma Harley Quinn)’ compõem o pódio.No que diz respeito à produção nacional, ‘Listen’, de Ana Rocha de Sousa, foi o filme mais visto. Contudo, rendeu pouco mais de 210 mil euros, uma vez que estreou em outubro, tendo sido altamente afetado pela pandemia.No entanto, isso não impediu o filme chinês ‘Os Oitocentos’ (The Eight Hundred) de liderar a tabela dos mais vistos em todo o Mundo. O filme, que estreou no verão nos mercados asiático e britânico, faturou mais de 376 milhões de euros. Logo a seguir surgem ‘Bad Boys Para Sempre’ (347 milhões) e ‘Tenet’ (294 milhões).‘O Filme do Bruno Aleixo’, Pedro Santo e João Moreira, foi o segundo filme mais visto do ano em Portugal, seguido de ‘O Ano da Morte de Ricardo Reis’, de João Botelho, e ‘A Ordem Moral’, de Mário Barroso, com Maria de Medeiros.A Academia de Cinema de Hollywood rejeitou a candidatura portuguesa de ‘Listen’ para o Óscar de Melhor Filme Internacional, por não ter pelo menos metade do filme falado em língua não inglesa. A realizadora Ana Rocha de Sousa vai contestar a decisão.