20 mil fazem a festa do Andanças em Castelo de Vide

Centro da vila recebeu o evento pelo segundo ano consecutivo.

Por Pedro Galego | 01:30

Cerca de 20 mil pessoas passaram pela edição de 2018 do Festival Andanças, que termina este domingo em Castelo de Vide. O prato forte foram, como sempre, os bailes, as oficinas de dança de todo o Mundo e, naturalmente, o convívio entre os festivaleiros. A 23 ª edição deste festival, que já passou por vários lugares, como Évora, São Pedro do Sul ou Celorico da Beira, teve como tema 'Roda Viva'.



Pelo segundo ano consecutivo, o festival teve lugar no interior da vila de Castelo de Vide, num recinto criado junto ao Forte de São Roque, depois do incêndio que em 2016 destruiu mais de 450 carros e acabou por retirar o festival da zona da Barragem de Póvoa e Meadas.



Segundo a organização, a cabo da associação Pédexumbo, esta localização "reforça o pilar da comunhão com comunidade, proporcionando novas dinâmicas e novas atividades que envolveram toda a população". Os mesmos responsáveis dizem ser ainda "prematuro saber se em 2019 haverá condições do Andanças voltar ao espaço criado na barragem", sendo certo que continuará em Castelo de Vide.



Por seu turno, a autarquia da vila alentejana não esconde que espera poder devolver o festival ao espaço para onde foi pensado mas, para já, o novo modelo tem sido um sucesso. Além do recinto há inúmeras atividades no interior da vila, que por estes dias viu aumentar os seus habitantes, isto apesar do muito calor que se tem registado. Jardins, piscinas e cafés estão cheios de gente, trazendo à localidade animação constante.