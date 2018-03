Mar vai ser tema para moeda comemorativa em 2019

Alunos de Aveiro vão fazer o desenho.

Por J. Pires Santos | 21:24

Os alunos das escolas dos 2º e 3º ciclos do ensino básico do Município de Aveiro vão desenhar o motivo da moeda comemorativa dedicada à temática ‘O Mar’, que faz parte do plano numismático da Imprensa Nacional – Casa da Moeda para o ano de 2019.

O Concurso Desenhar a Moeda foi iniciado em 2017 pela Imprensa Nacional – Casa da Moeda e nele participaram os jovens dos 2º e do 3º ciclos do ensino básico das escolas do concelho de Setúbal.

O tema da primeira edição foi ‘O Futuro’ e o prémio foi arrecadado pelo jovem Martim Estanislau. O desenho de Estanislau teve a cunhagem limitada a 60 mil exemplares, valor facial de 5 euros, em cuproníquel com acabamento normal, e 2500 exemplares em prata, com acabamento proof e inserção de cor.

Com o objetivo de fomentar a criatividade e sensibilizar o universo escolar para a riqueza cultural, patrimonial e artística da moeda, em particular junto dos jovens, o concurso visa agora a participação dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico de Aveiro na criação de um desenho sobre ‘O Mar’.

A data limite de entrega das propostas é 30 de março. Espera-se a participação de cerca de 1900 alunos.

A divulgação dos trabalhos finalistas e vencedores será efetuada até 27 de abril de 2018. Após avaliação, o júri do concurso fará ainda a seleção de uma short list que irá integrar uma exposição a realizar em Aveiro, durante o mês de junho de 2018, em local a definir, sendo posteriormente classificada a proposta vencedora e as duas menções honrosas.