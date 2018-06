Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara do Porto quer atribuir Medalha de Honra ao músico Rui Veloso

Proposta do presidente Rui Moreira para galardoar 22 pessoas e instituições.

Por Lusa | 10:55

A Câmara do Porto analisa terça-feira propostas do seu presidente para galardoar 22 instituições e pessoas, incluindo o músico Rui Veloso, e para ratificar a recente atribuição da Medalha Municipal de Honra ao dirigente portista Pinto da Costa.



Na proposta de Rui Moreira relativa a Rui Veloso, a que agência Lusa teve esta sexta-feira acesso, defende-se a atribuição da Medalha Municipal de Honra a um músico que já em 1988 foi distinguido pela autarquia com a Medalha de Mérito -- Grau Prata.



Considerado como "o pai do rock português", Rui Veloso "consolidou uma carreira em que o reconhecimento do público e da crítica é crescente e visível pela atribuição de inúmeros prémios ao longo da sua carreira", refere o proponente.



No grupo de figuras que o autarca quer distinguir, de acordo com propostas a analisar na terça-feira, durante a 17.ª sessão pública camarária do atual mandato, inclui-se o portuense Pedro Matos Chaves, enquanto "referência no automobilismo".



"Piloto profissional durante 25 anos, somou vitórias ao longo da sua carreira", pelo que deve ser distinguido com a Medalha Municipal de Valor Desportivo -- Grau Ouro, defende Rui Moreira.



Quanto ao presidente do FC Porto, o pedido de ratificação da distinção sublinha que Jorge Nuno Pinto da Costa é "uma incontornável figura da região e do país, com um contributo marcante para a visibilidade da cidade e da marca Porto no panorama nacional e internacional aos níveis desportivo, social e económico".



A notícia de que o presidente do FC Porto iria receber a Medalha de Honra da cidade foi adiantada no dia 07 pela autarquia, explicando que a decisão do presidente da câmara "já mereceu a concordância unânime das forças políticas" do executivo e Assembleia Municipal.



O dirigente, presidente há 36 anos do atual campeão nacional de futebol, recebeu o galardão em cerimónia realizada dia 12, quando direção e equipa do clube foram recebidas nos Paços do Concelho para festejar o título conquistado.



O FC Porto venceu o último campeonato português de futebol, naquela que foi a 28.ª conquista daquele título e a 21.ª com Pinto da Costa como presidente do clube.



Noutro âmbito, a Câmara do Porto irá analisar na terça-feira propostas de apoio a agentes culturais, incluindo a atribuição de 144.660 euros ao Teatro Experimental do Porto. ´



A verba, sublinha a proposta consultada pela agência Lusa, destina-se "à concretização da programação já definida em parceria entre ambas as entidades, para os anos de 2018 e 2019".



O documento ressalva que a atribuição é feita "sob a condição de o valor do apoio conferido ser restituído se o recurso apresentado pelo Círculo de Cultura Teatral / Teatro Experimental do Porto junto do Ministério da Cultura [quanto ao apoio estatal às artes] obtiver provimento".



O mesmo sucede com o Festival Internacional de Marionetas do Porto, ao qual se propõe uma comparticipação financeira no valor de 140.850 euros.



Outra proposta aponta para um apoio ACE -- Teatro do Bolhão de 50 mil euros.