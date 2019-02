Fotojornalista português nomeado para distinção no World Press Photo

Mário Cruz está nomeado para a categoria 'Ambiente'.

Por Lusa | 15:04

O fotojornalista português Mário Cruz é um dos nomeados na categoria Ambiente do World Press Photo 2019, com uma imagem do rio Pasig em Manila, nas Filipinas, anunciou esta quarta-feira a organização do prémio internacional.

Os nomeados foram esta quarta-feira anunciados no site do galardão dedicado ao fotojornalismo, que é atribuído desde 1955, premiando as imagens mais marcantes recolhidas no ano anterior em várias categorias.

"Living Among What's Left Behind" ("Viver entre o que foi deixado para trás", na tradução do inglês) é o título da imagem captada por Mário Cruz, que é fotojornalista da agência Lusa, mas desenvolveu este projeto a título pessoal sobre comunidades de Manila que vivem sem saneamento, junto ao rio, rodeadas de lixo.